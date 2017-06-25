В британском Ньюкасле автомобиль врезался в толпу мусульман

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле. Об этом пишет Русская служба BBC.
Наезд произошел в 9:14 по местному времени возле спортивного центра Westgate.
В это время там проходило празднование мусульманского праздника Ураза-байрам.
В связи с инцидентом задержана 42-летняя женщина, она находится в полиции. В полиции отмечают, что инцидент не связан с терроризмом.
Напомним, в ночь 19 июня в результате наезда фургона на пешеходов вблизи мечети в Лондоне пострадало более 10 человек. 1 человек погиб.