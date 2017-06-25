В британском Ньюкасле автомобиль врезался в толпу мусульман

В полиции говорят, что инцидент не связан с терроризмом

По меньшей мере пять человек пострадали в результате наезда автомобиля на людей в английском Ньюкасле. Об этом пишет Русская служба BBC.

Наезд произошел в 9:14 по местному времени возле спортивного центра Westgate.

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В это время там проходило празднование мусульманского праздника Ураза-байрам.

В связи с инцидентом задержана 42-летняя женщина, она находится в полиции. В полиции отмечают, что инцидент не связан с терроризмом.

Напомним, в ночь 19 июня в результате наезда фургона на пешеходов вблизи мечети в Лондоне пострадало более 10 человек. 1 человек погиб.