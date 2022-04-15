Аргентинский футболист сбил бывшую жену и скрылся с места происшествия (видео)

Бывший футболист "Атлетико Мадрид" и "Бенфики" разыскивается полицией за преступление, совершенное против бывшей супруги, которая застала его с другой женщиной.

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Аргентинский футболист Эдуардо Сальвио совершил наезд на свою бывшую супругу Магали Аравену, сообщает издание AS.

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Инцидент произошел 14 апреля в городке Пуэрто-Мадеро. Сообщается, что бывшая жена Сальвио Магали Аравена застала футболиста с другой женщиной в автомобиле. Девушка загородила путь Сальвио, чтобы он не мог уехать и начала словесную перепалку с новой девушкой аргентинского игрока. Футболист не нашел выхода лучше, чем начать движение, несмотря на живой щит перед собой.

[ + – ] Эдуардо Сальвио наехал на бывшую жену

После этого инцидента девушку доставили в больницу, теперь она не может сгибать правую ногу из-за травмы сустава. Сальвио объявили в розыск, однако пока аргентинской полиции неизвестно его местонахождение.

Эдуардо Сальвио и Магали Аравена прожили в браке около десяти лет, однако в последние годы нападающий отдалился от бывшей жены и двоих детей. Кроме этого, Эдуардо Сальвио имеет несколько неоплаченных штрафов за превышение скорости. Общая сумма его задолженности тождественна 400 тысячам долларов.

Эдуардо Сальвио начал профессиональную карьеру в 2008 году, выступая за аргентинский клуб "Ланус". С 2010 по 2012 года он выступал за "Атлетико Мадрид", однако сезон 2010/2011 провел на правах аренды в "Бенфике". В 2012 году Сальвио перешел в лиссабонский клуб полноценно. Он выступал за "Бенфику" до 2019 года, после чего вернулся на родину, подписав контракт с "Бока Хуниорс".

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