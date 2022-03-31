Снова неудача: Анатолий Тимощук попал в ДТП

Украинский тренер петербургского "Зенита" неудачно съездил на тренировку команды.

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Бывший футболист сборной Украины, а ныне тренер петербургского "Зенита" Анатолий Тимощук попал в аварию, следуя на тренировку своей команды, сообщает российское издание Чемпионат.com.

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Отмечается, что ДТП оказалось несерьезным и пострадавших в результате него не было. Тем не менее, Анатолий Тимощук пропустил тренировку из-за этого инцидента.

Накануне футболист праздновал свой 43-й День рождения, продолжая сохранять молчание относительно войны в Украине.

Ранее бывший менеджер Тимощука Виталий Юрченко рассказал, что футболист и его водители часто нарушали правила дорожного движения, а в случае остановки сотрудниками правоохранительных органов, он совершал звонок своим знакомым в ФСБ, после чего инциденты были исчерпаны. По словам менеджера, Тимощук любил хвастаться своими контактами в ФСБ, а также дружит с высокопоставленными силовиками.

С началом военного вторжения России в Украину, Анатолий Тимощук стал настоящим антигероем в украинской футбольной среде. Исполнительный комитет УАФ лишил его всех званий и наград, а также исключил из реестра футболистов сборной Украины, где он был рекордсменом по количеству сыгранных матчей. Кроме этого, была аннулирована тренерская лицензия Тимощука.

В День рождения футболиста неожиданный подарок ему преподнес Луцкий городской совет. Депутаты проголосовали за лишение Анатолия Тимощука статуса "Почетный гражданин города Луцка".

Все эти санкции были введены из-за того, что Анатолий Тимощук не только не высказался в поддержку Украины во время российской агрессии, но и продолжил работать в России. В ФК "Зенит" (Санкт-Петербург) Тимощук работает ассистентом главного тренера с 2017 года.