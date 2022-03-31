Знову невдача: Анатолій Тимощук потрапив у ДТП

Український тренер петербурзького "Зеніту" невдало з'їздив на тренування команди.

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Колишній футболіст збірної України, а нині тренер петербурзького "Зеніту" Анатолій Тимощук потрапив в аварію, їдучи на тренування своєї команди, повідомляє російське видання Чемпіонат.com.

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Зазначається, що ДТП виявилося несерйозним і постраждалих внаслідок нього не було. Проте Анатолій Тимощук пропустив тренування через цей інцидент.

Напередодні футболіст святкував свій 43-й день народження, продовжуючи мовчати щодо війни в Україні.

Раніше колишній менеджер Тимощука Віталій Юрченко розповів, що футболіст та його водії часто порушували правила дорожнього руху, а в разі зупинки співробітниками правоохоронних органів він телефонував своїм знайомим у ФСБ, після чого інциденти були вичерпані. За словами менеджера, Тимощук любив хвалитися своїми контактами у ФСБ, а також товаришує з високопоставленими силовиками.

З початком воєнного вторгнення Росії в Україну Анатолій Тимощук став справжнім антигероєм в українському футбольному середовищі. Виконавчий комітет УАФ позбавив його всіх звань та нагород, а також виключив з реєстру футболістів збірної України, де він був рекордсменом за кількістю зіграних матчів. Крім цього, було анульовано тренерську ліцензію Тимощука.

У день народження футболіста несподіваний подарунок йому подарувала Луцька міська рада. Депутати проголосували за позбавлення Анатолія Тимощука статусу "Почесного громадянина міста Луцьк".

Усі ці санкції були введені через те, що Анатолій Тимощук не лише не висловився за підтримку України під час російської агресії, а й продовжив працювати в Росії. У ФК "Зеніт" (Санкт-Петербург) Тимощук працює асистентом головного тренера з 2017 року.