Аргентинський футболіст збив колишню дружину та втік із місця події (відео)

Колишній футболіст "Атлетіко Мадрид" і "Бенфіки" розшукується поліцією за злочин, учинений проти колишньої дружини, яка застала його з іншою жінкою.

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Аргентинський футболіст Едуардо Сальвіо здійснив наїзд на свою колишню дружину Магалі Аравену, повідомляє видання AS.

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Інцидент стався 14 квітня в містечку Пуерто-Мадеро. Повідомляється, що колишня дружина Сальвіо Магалі Аравена застала футболіста з іншою жінкою в автомобілі. Дівчина загородила шлях Сальвіо, щоб він не міг виїхати та почала словесну суперечку з новою дівчиною аргентинського гравця. Футболіст не знайшов кращого виходу, ніж розпочати рух, незважаючи на живий щит перед собою.

[ + – ] Едуардо Сальвіо наїхав на колишню дружину

Після цього інциденту дівчину доправили до лікарні, тепер вона не може згинати праву ногу через травму суглоба. Сальвіо оголосили в розшук, проте поки що аргентинській поліції невідоме його місцезнаходження.

Едуардо Сальвіо та Магалі Аравена прожили в шлюбі близько десяти років, проте останніми роками нападник віддалився від колишньої дружини та двох дітей. Крім того, Едуардо Сальвіо має кілька неоплачених штрафів за перевищення швидкості. Загальна сума його заборгованості дорівнює 400 тисяч доларів.

Едуардо Сальвіо розпочав професійну кар'єру у 2008 році, виступаючи за аргентинський клуб "Ланус". Із 2010 до 2012 року він виступав за "Атлетіко Мадрид", проте сезон 2010/2011 провів на правах оренди в "Бенфіці". У 2012 році Сальвіо перейшов у лісабонського клубу повноцінно. Він виступав за "Бенфіку" до 2019 року, після чого повернувся на батьківщину, підписавши контракт із "Бока Хуніорс".

Раніше Фокус розповідав про те, що колишній футболіст збірної України Анатолій Тимощук потрапив у ДТП у Санкт-Петербурзі. 43-річний тренер їхав на тренування ФК "Зеніт", але в результаті був змушений його пропустити. Колишній менеджер Тимощука Віталій Юрченко розповідав, що його клієнт часто порушував правила дорожнього руху, прикриваючись зв'язками у ФСБ.