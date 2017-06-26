Депутаты ПАСЕ призвали Аграмунта добровольно уйти в отставку

Подорвано доверие не только к одному человеку, но ко всей Ассамблее

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы требуют от президента Педро Аграмунта добровольно уйти в отставку и поддерживают реформу регламента. Такие высказывания прозвучали сегодня в Страсбурге во время обсуждения этого вопроса, передает УНИАН.

В частности, Иэн Лидделл-Греинджер (Великобритания, европейские консерваторы), в своем выступлении заявил: "Я считаю, что мы оказались в очень сложной ситуации, возможно, самой сложной с 1948 года, когда была создана наша организация. Подорвано доверие не к одному человеку, а к институту. Но вызов состоит в том, что у нас нет регламента, нет норм и возможности идти вперед. Мы не можем идти вперед, потому что один человек не в состоянии принять решение".

По его убеждению, "этот человек (Аграмунт) должен принять моральное решение".

Рональд Бюхель (Швейцария, либералы) сообщил, что из-за этого коррупционного скандала в Швейцарии начали говорить о том, что страна должна покинуть Совет Европы. По его словам, такое обсуждение в парламенте страны состоялось две недели назад. "Делегация (Швейцарии) будет защищать позицию о запрете коррупции и поэтому требует отставки председателя. Мы надеемся, что он уйдет в отставку добровольно. И здесь можно удивиться, что все политические группы практически единодушно поддержали идею отставки президента, в том числе его собственная политическая фракция", – подчеркнул депутат.

Такую же позицию высказал представитель социалистов Джонас Гюннарсон (Швеция).

"Наш президент должен уйти в отставку самостоятельно. Если он этого не сделает, мы должны сделать так, чтобы он покинул Ассамблею. Мы не можем оставлять ситуацию такой, какой она есть", - сказал он.

От объединенных европейских левых высказался Тобиас Билльстром (Швеция). "Позиция левых: мы говорим господину Аграмунту – уходите сейчас! Уходите сейчас, потому что уже никто не признает вас как президента, никто", – заявил политик.

Депутат от Европейской народной партии Золт Немет (Zsolt Nemeth, Венгрия) также считает, что президент ПАСЕ "должен стать объектом резолюции по импичменту".

Аналогичную позицию высказали и все остальные депутаты, которые взяли слово.

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Напомним, в конце мая президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт не подал в отставку с должности президента ПАСЕ, несмотря на предварительную договоренность с политическими группами ассамблеи.

Ранее, в марте, президент ПАСЕ Аграмунт посетил Сирию вместе с делегацией российских депутатов. После этого в ПАСЕ начали требовать его отставки. Сам Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была "ошибкой" и извинился.