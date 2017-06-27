Миграционный указ Трампа вступит в силу утром 29 июня

В Госдепе заявил, что реализация указа президента Дональда Трампа временного запрета на въезд в США граждан шести стран начнется через 72 часа после решения Верховного суда.

По словам пресс-секретаря ведомства Хизер Нойерт, это означает, что данные меры вступят в силу утром 29 июня, сообщает Радио Свобода.

Отметим, 26 июня Верховный суд США поддержал отдельные положения иммиграционного указа Трампа, который практически запрещает поездки в страну гражданам из ряда стран Ближнего Востока, а именно: Сирии, Судана, Ирана, Ливии, Сомали и Йемена.

Запрет распространяется только на тех иностранцев, которые не имеют каких-либо "добросовестных отношений" с физическим или юридическим лицом с США.

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Помимо этого сможет вступить в силу 120-дневный запрет на въезд в страну беженцам, а власти получат разрешение выдворять некоторые их некоторые категории.

Дональд Трамп уже назвал решение Верховного суда явной победой для национальной безопасности США.

Напомним, Трамп считает расследование против него величайшей охотой на ведьм.