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Главная » Мир » Президент Молдовы выступил за отставку правительства и досрочные парламентские выборы

Президент Молдовы выступил за отставку правительства и досрочные парламентские выборы

Президент Молдовы выступил за отставку правительства и досрочные парламентские выборы
Игорь Додон / Фото: kp.ru

Реформирование правительства Молдовы инициировала правящая коалиция

27.06.17 18
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Президент Молдовы Игорь Додон заявил журналистам, что поддерживает реформу правительства страны и готов принять отставку действующего кабинета министров во главе с премьер-министром Павлом Филипом. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Реформа правительства нужна, чиновников у нас слишком много. Еще лучше было бы, чтобы при реформировании правительства был и другой кабинет министров", - сказал Додон, отвечая на вопросы журналистов об отношении к реформированию правительства, которое инициировала правящая коалиция.

"Если бы нынешний премьер-министр Павел Филип ушел в отставку, я бы не стал выдвигать кандидата на пост премьер-министра. Это стало бы кратчайшим путем к досрочным парламентским выборам", - добавил президент Молдовы.

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