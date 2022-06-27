Экс-президенту Молдовы предъявили обвинения в превышении полномочий в интересах ОПГ

Игоря Додона подозревают в реализации преступной схемы совместно с компанией АО "Energocom", с помощью которой из госбюджета было похищено 12 млн долларов.

Генеральная прокуратура Молдовы предъявила экс-президенту страны Игорю Додону обвинения в превышении своих полномочий в интересах организованной преступной группировки (ОПГ) в период, когда он занимал пост министра экономики. Об этом 27 июня сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Молдовы.

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Обвинения было предъявлено по делу "Энергокома". В тексте сообщения говорится, что будучи министром экономики Молдовы в 2008-2009 годах Додон подписал заключение, на основании которого в мае 2008 года генеральный директор АО "Energocom" заключил контракт на покупку электроэнергии для Молдова с иностранной компанией в Венгрии в объеме 2 320 000 000 кВт/ч на период с мая 2008 по июнь 2009 года, вопреки положениям закона об акционерных обществах.

Прокуратура полагает, что согласно условиям контракта с посреднической компанией цена на импорт электроэнергии была завышена на 29%, таким образом из госбюджета было похищено 12 млн долларов, которые впоследствии были переведены на счета оффшорных компаний.

"Эти действия привели к повышению тарифов на электроэнергию, ущемляя права конечных потребителей, граждан Республики Молдова", — говорится в сообщении. Также было отмечено,что 29 декабря 2021 года Додона заслушали в качестве подозреваемого в совершении вышеупомянутого преступления, однако своей вины он не признал.

Ранее сообщалось, что 24 мая бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали по подозрению в государственной измене, коррупции, финансирование партии криминальной организацией и незаконном обогащении. По словам генпрокурора страны Думитру Робу, задержание связано с "делом о кульке", когда в 2019 Додон получил в пакете деньги на финансирование своей политической партии.

Додона задержали рядом с его домом в Кишиневе. Задержание сопровождалось протестом его сторонников, которые скандировали — "Свободу","Мы не сдадимся".