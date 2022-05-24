Погрузили в "бус" возле дома: появились кадры задержания экс-главы Молдовы Игоря Додона

Перед встречей с силовиками подозреваемый по четырем уголовным статьям политик надел костюм. Под конвоем его повезли в изолятор центра по борьбе с коррупцией в Кишиневе.

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Правоохранители задержали бывшего президента Молдовы Игоря Додона возле его дома в Кишиневе. Кадры проведения операции появились в интернете.

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Местное издание News Maker пишет, что Додона увезли из дома, где почти весь день проходил обыск. Задержание политика сопровождалось протестом его сторонников, которые скандировали: "Свободу/мы не сдадимся".

К дому Додона подъехал белый микроавтобус Volksvagen, экс-президента завели в него под конвоем и отвезли в изолятор Национального центра по борьбе с коррупцией в Кишиневе. Видно, что при выходе из дома и во время посадки в бус подозреваемый был одет в костюм.

У дома Додона в кишиневском районе Буюкань скопилось много силовиков, которые сдерживали протестующих сторонников политика.

Прокурор Марьяна Черпец в общении с журналистами издания Replica Media заявила, что бывшего президента отвезли в изолятор главного управления полиции в Кишиневе.

В чем обвиняют Додона?

Бывшего президента Молдовы Игоря Додона задержали 24 мая на 72 часа. Его подозревают по четырем уголовным статьям: госизмена, пассивная коррупция, финансирование партии криминальной организацией и незаконное обогащение.

Задержали политика по так называемому "делу о кульке", которое возобновили на прошлой неделе. Речь идет о видео от 2019 года из штаб-квартиры Демократической партии Молдовы. На кадрах видно, как глава партии Владимир Плахотнюк отдает Додону пакет, в котором могли быть деньги. Деньги нужны были для оплаты деятельности Партии социалистов, которой руководит Додон.

Додон был президентом Молдовы с 2016 по 2020 годы. Он успел прославиться тесными связями с Москвой. В октябре 2016 года политик признал российскую аннексию, а в 2017 году стал единственным иностранным президентом, который приехал на парад Победы войск РФ на Красной площади.

В ноябре 2020 года Игорь Додон проиграл президентские выборы во втором туре, на его место пришла Майя Санду, которую считают прозападным политиком.

Напомним, что Санду недавно призвала РФ вывести все войска из Приднестровья, они нарушают нейтралитет республики.

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