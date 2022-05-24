Повантажили в "бус" біля будинку: з'явилися кадри затримання ексглави Молдови Ігоря Додона

Перед зустріччю із силовиками підозрюваний за чотирма кримінальними статтями політик одягнув костюм. Під конвоєм його повезли до ізолятора центру боротьби з корупцією в Кишиневі.

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Правоохоронці затримали колишнього президента Молдови Ігоря Додона біля його будинку у Кишиневі. Кадри проведення операції з'явились в інтернеті.

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Місцеве видання News Maker пише, що Додона забрали з дому, де майже весь день проходив обшук. Затримання політика супроводжувалося протестом його прихильників, які скандували: "Свободу/ми не здамося".

До будинку Додона під'їхав білий мікроавтобус Volksvagen, експрезидента завели до нього під конвоєм і відвезли до ізолятора Національного центру боротьби з корупцією в Кишиневі. Видно, що при виході з дому та під час посадки в бус підозрюваний був одягнений у костюм.

Біля будинку Додона в кишинівському районі Буюкань зібралося багато силовиків, які стримували прихильників політика, що протестували.

Прокурор Мар'яна Черпець у спілкуванні з журналістами видання Replica Media заявила, що колишнього президента відвезли до ізолятора головного управління поліції в Кишиневі.

У чому звинувачують Додона?

Колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримали 24 травня на 72 години. Його підозрюють за чотирма кримінальними статтями: держзрада, пасивна корупція, фінансування партії кримінальною організацією та незаконне збагачення.

Затримали політика у так званій "справі про кульок", яку відновили минулого тижня. Йдеться про відео від 2019 року зі штаб-квартири Демократичної партії Молдови. На кадрах видно, як голова партії Володимир Плахотнюк віддає Додону пакет, де могли бути гроші. Гроші були потрібні для оплати діяльності Партії соціалістів, якою керує Додон.

Додон був президентом Молдови з 2016 до 2020 року. Він встиг уславитися тісними зв'язками з Москвою. У жовтні 2016 року політик визнав російську анексію, а 2017 року став єдиним іноземним президентом, який приїхав на парад Перемоги військ РФ на Червоній площі.

У листопаді 2020 року Ігор Додон програв президентські вибори у другому турі, на його місце прийшла Мая Санду, яку вважають прозахідним політиком.

Нагадаємо, що Санду нещодавно закликала РФ вивести всі війська з Придністров'я, вони порушують нейтралітет республіки.

Президент Франції Емманюель Макрон попереджав, що Молдові може загрожувати розв'язана Росією війна в Україні.

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що Україні не загрожує напад із невизнаного Придністров'я.