У Молдові затримали експрезидента країни Додона, його підозрюють у держзраді

За інформацією ЗМІ, проросійського політика Ігоря Додона затримали на 72 години за підозрою в корупції та державній зраді, у його будинку проведено обшук. У Москві від колишнього президента вже відхрестилися, сказавши, що це внутрішні справи Молдови.

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Колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримано на 72 години. Його підозрюють за чотирма кримінальними статтями: держзрада, пасивна корупція, фінансування партії кримінальною організацією та незаконне збагачення. Про це повідомляє видання deschide.md із посиланням на тимчасового виконувача обов'язків генерального прокурора Молдови Думітра Робу.

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Сьогодні Антикорупційна прокуратура Молдови та Служба інформації та безпеки провела обшук у будинку ексглави держави. Як повідомляється, причиною стала "справа про кульок", яку відновили минулого тижня за розпорядженням Робу. Йдеться про відеокадри 2019 року зі штаб-квартири Демократичної партії Молдови, на яких голова партії Володимир Плахотнюк передає Додону пакет, у якому, ймовірно, були гроші. Вказується, що ці кошти призначалися на оплату діяльності Партії соціалістів, яку очолює експрезидент.

Раніше правоохоронці вже провели обшук в офісі Молдовсько-російського ділового союзу, створеного 22 лютого цього року. Як заявлялося, метою організації є розвиток двосторонніх економічних відносин між Молдовою та Росією. 18 травня на сайті союзу з'явилося повідомлення, що влада Молдови заважає роботі організації, блокуючи перекази від російських банків.

Після повідомлень прокуратури РМ щодо Додона в російських пабліках з'явилися коментарі Кремля. Зокрема, Москва заявила, що його затримання — це "внутрішня справа Молдови". Водночас російська влада підкреслила, що стривожена такою практикою щодо тих, хто "є прихильником взаємовигідного співробітництва та дружніх відносин із РФ".

Додон був президентом республіки у 2016-2020 роках. Його критикували за тісні зв'язки з керівництвом Росії. У жовтні 2016 року Додон заявив про визнання приєднання окупованого Криму до Російської Федерації. У 2017 році він став єдиним іноземним президентом, який був присутній на параді Перемоги на Червоній площі.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду заявила, що війська Росії мають вийти з території Придністров'я, оскільки вони порушують нейтралітет республіки. За її словами, сьогодні немає загрози того, що країну втягнуть у війну.

Раніше Фокус писав, що Євросоюз передасть Молдові більше військового обладнання через ситуацію в Придністров'ї.