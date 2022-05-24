В Молдове задержали экс-президента страны Додона, его подозревают в госизмене

По информации СМИ, пророссийского политика Игоря Додона задержали на 72 часа по подозрению в коррупции и государственной измене, в его доме проведен обыск. В Москве от бывшего президента уже открестились, сказав, что "это внутренние дела Молдовы".

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Бывший президент Молдовы Игорь Додон задержан на 72 часа. Его подозревают по четырем уголовным статьям: госизмена, пассивная коррупция, финансирование партии криминальной организацией и незаконное обогащение. Об этом сообщает издание deschide.md со ссылкой на временно исполняющего обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу.

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Сегодня Антикоррупционная прокуратура Молдовы и Служба информации и безопасности провела обыск в доме экс-главы государства. Как сообщается, причиной стало "дело о кульке", которое возобновили на прошлой неделе по распоряжению Робу. Речь идет о о видеокадрах 2019 года из штаб-квартиры Демократической партии Молдовы, на которых глава партии Владимир Плахотнюк передает Додону пакет, в котором предположительно были деньги. Указывается, что эти средства предназначались для оплаты деятельности Партии социалистов, которую возглавляет экс-президент.

Ранее правоохранители уже провели обыск в офисе Молдавско-российского делового союза, созданного 22 февраля этого года. Как заявлялось, целью организации является развитие двусторонних экономических отношений между Молдовой и Россией. 18 мая на сайте союза появилось сообщение, что власти Молдовы мешают работе организации, блокируя переводы от российских банков.

После сообщений прокуратуры РМ относительно Додона в российских пабликах появились комментарии Кремля. В частности, Москва заявила, что его задержание — это "внутреннее дело Молдовы". В то же время российские власти подчеркнули, что встревожены такой практикой в отношении тех, кто "является сторонником взаимовыгодного сотрудничества и дружественных отношений с РФ".

Додон был президентом республики в 2016-2020 гг. Его критиковали за тесные связи с руководством России. В октябре 2016 года Додон заявил о признании присоединения оккупированного Крыма к Российской Федерации. В 2017 году он стал единственным иностранным президентом, присутствовавшим на параде Победы на Красной площади.

Напомним, президент Молдовы Майя Санду заявила, что войска России должны выйти из территории Приднестровья, поскольку они нарушают нейтралитет республики. По ее словам, сегодня не существует угрозы того, что страну втянут в войну.

Ранее Фокус писал, что Евросоюз передаст Молдове больше военного оборудования из-за ситуации в Приднестровье.