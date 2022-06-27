Експрезидента Молдови звинуватили в перевищенні повноважень на користь ОЗУ

Ігоря Додона підозрюють у реалізації злочинної схеми спільно з компанією АТ "Energocom", за допомогою якої з держбюджету було викрадено 12 млн доларів.

Генеральна прокуратура Молдови звинуватила експрезидента країни Ігоря Додона у перевищенні своїх повноважень на користь організованого злочинного угруповання (ОЗУ) у період, коли він обіймав посаду міністра економіки. Про це 27 червня повідомила пресслужба Генпрокуратури Молдови.

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Звинувачення було висунуто у справі "Енергокому". У тексті повідомлення йдеться, що, будучи міністром економіки Молдови в 2008-2009 роках, Додон підписав висновок, на підставі якого в травні 2008 року генеральний директор АТ "Energocom" уклав контракт на купівлю електроенергії для Молдови з іноземною компанією в Угорщині в обсязі 2 320 000 кВт/год на період із травня 2008 по червень 2009 року, всупереч положенням закону про акціонерні товариства.

Прокуратура вважає, що згідно з умовами контракту з посередницькою компанією, ціна на імпорт електроенергії була завищена на 29%, так із держбюджету було викрадено 12 млн доларів, які згодом були переказані на рахунки офшорних компаній.

"Ці дії призвели до підвищення тарифів на електроенергію, обмежуючи права кінцевих споживачів, громадян Республіки Молдова", — йдеться у повідомленні. Також було зазначено, що 29 грудня 2021 року Додона заслухали як підозрюваного у скоєнні вищезгаданого злочину, проте своєї провини він не визнав.

Раніше повідомлялося, що 24 травня колишнього президента Молдови Ігоря Додона затримали за підозрою у державній зраді, корупції, фінансуванні партії кримінальною організацією і незаконному збагаченні. За словами генпрокурора країни Думітру Робу, затримання пов'язане зі "справою про кульок", коли в 2019 році Додон отримав у пакеті гроші на фінансування своєї політичної партії.

Додона затримали поряд з його будинком у Кишиневі. Затримання супроводжувалося протестом його прихильників, які скандували — "Свободу", "Ми не здамося".