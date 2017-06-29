Россиян, живущих за чертой бедности, стало больше на 2 миллиона человек

В первом квартале 2017 года численность россиян, живущих за чертой бедности, выросла на 2 миллиона человек, составив 22 миллиона.

Об этом сообщила глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова, выступая перед Советом Федерации, передает российские СМИ.

По ее словам, доля этих людей составляет 15% населения. Голикова сообщила, что официальный прогноз, заложенный в бюджет, демонстрирует более оптимистичные данные — доля людей, получающих меньше прожиточного минимума, должна сократиться до 12,9%.

По данным Росстата, в 2016 году подобные доходы были у 13,5% населения.

Отметим, вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец назвала бедность в России "уникальным явлением". По ее словам, россияне остаются бедными даже при наличии работы. По еес словам, примерно 4 млн 910 тыс. россиян получают зарплаты на уровне минимального размера оплаты труда — 7,5 тыс. рублей.

Напомним, ЕС продлил на полгода экономические санкции против России.