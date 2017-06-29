Присяжные в РФ признали Дадаева виновным в убийстве Немцова

Присяжные заседатели сочли доказанной вину подсудимого Заура Дадаева в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Новая газета.
По версии следствия, бывший военнослужащий батальона "Север" Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.
Большинство присяжных поддержали версию следствия ("за" — 10, "против" — 2). Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения (8 голосов против 4).
По версии обвинения, Анзор Губашев подвозил Дадаева на машине с места убийства. Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.
Присяжные признали Анзора и Шадида Губашевых виновными в слежке и сборе информации о политике и такими, которые не заслуживают снисхождения. Один из присяжных высказался "против", остальные "за".
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Присяжные также посчитали виновным Темирлана Эскерханова (10 голосов против 2). Он, по мнению большинства присяжных, не заслуживает снисхождения.
Виновным признан и Хамзат Бахаев (он, по версии следствия, перевозил соучастников). По мнению 8 из 12 присяжных, он не заслуживает снисхождения.
Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.
После гибели политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.