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Главная » Мир » Присяжные в РФ признали Дадаева виновным в убийстве Немцова

Присяжные в РФ признали Дадаева виновным в убийстве Немцова

Присяжные в РФ признали Дадаева виновным в убийстве Немцова
Подсудимые в деле об убийстве Бориса Немцова / Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Вину подсудимого сочли доказанной 10 из 12 присяжных

29.06.17 166
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Присяжные заседатели сочли доказанной вину подсудимого Заура Дадаева в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Новая газета.

По версии следствия, бывший военнослужащий батальона "Север" Дадаев непосредственно убил Немцова на Большом Москворецком мосту шестью выстрелами в спину.

Большинство присяжных поддержали версию следствия  ("за" — 10, "против" — 2). Также заседатели посчитали Дадаева не заслуживающим снисхождения (8 голосов против 4).

По версии обвинения, Анзор Губашев подвозил Дадаева на машине с места убийства. Шадид Губашев, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев обвиняются в том, что следили за политиком и помогали скрыться исполнителям.

Присяжные признали Анзора и Шадида Губашевых виновными в слежке и сборе информации о политике и такими, которые не заслуживают снисхождения. Один из присяжных высказался "против", остальные "за".

Присяжные также посчитали виновным Темирлана Эскерханова (10 голосов против 2). Он, по мнению большинства присяжных, не заслуживает снисхождения.

Виновным признан и Хамзат Бахаев (он, по версии следствия, перевозил соучастников). По мнению 8 из 12 присяжных, он не заслуживает снисхождения. 

Напомним, Бориса Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.

После гибели политика стало известно, что он работал над докладом о том, что на востоке Украины на стороне террористов воюют российские войска.

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