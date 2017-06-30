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Главная » Мир » Видео От Антарктиды скоро отколется айсберг размером с половину Закарпатья

Видео От Антарктиды скоро отколется айсберг размером с половину Закарпатья

<span class="label red">Видео</span> От Антарктиды скоро отколется айсберг размером с половину Закарпатья
Разлом в леднике Ларсена / Фото: NASA

Площадь отколовшейся части ледника составит более 6 тысяч квадратных километров

30.06.17 465
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Ученые выяснили, что разлом в антарктическом леднике Ларсена увеличивается все быстрее. Айсберг может отколоться от ледника в течение ближайших дней или недель, сообщает Новое время со ссылкой на Live Science.

Ожидается, что площадь отколовшейся части ледника составит более 6 тысяч квадратных километров, около 10% общей площади ледника. Иными словами ледяная глыба будет размером с половину Закарпатской области или со штат Дэлавэр в США.

"Айсберг остается прикрепленным к шельфовому леднику, но его наружный конец движется на максимальной скорости из всех, когда-либо зафиксированных на этом ледяном шельфе", - пишут исследователи.

Судя по данным со спутника ЕКА Sentinel-1, в период с 24 по 28 июня скорость разрыва увеличилась втрое. Ученые отслеживали растущую трещину в леднике Ларсена начиная с 2014 года. В начале декабря 2016 года трещина была примерно 112 км в длину. Шесть недель спустя, этот показатель достиг 175 км в длину и продолжает увеличиваться. В мае в леднике появилась новая трещина, а основная прекратила увеличиваться в длину, зато растет по ширину.

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