В Мосуле заблокированы десятки тысяч мирных жителей, – ООН

Горожанам не хватает пищи и воды

В Ираке в районе Старого города в Мосуле, где правительственные войска продолжают наступление, остаются заблокированными десятки тысяч мирных жителей. Об этом говорится в заявлении Организации Объединенных Наций, передает Радио Свобода.

Генерал Сами аль-Ариди заявил, что иракские войска расположены всего в нескольких сотнях метрах от реки Тигр, поскольку коалиционный самолет под руководством США совершил обстрелы боевиков группировки "Исламское государство» 2 июля.

Из-за роста напряженности мирные жители сталкиваются с нехваткой пищи и воды.

Представитель иракского командования 1 июля заявил иракскому государственному телеканалу, что боевики "Исламского государства" контролируют лишь "несколько жилых кварталов".