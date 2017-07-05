Около 300 боевиков ИГИЛ "заблокированы" в Мосуле

Около 300 боевиков "Исламского государства" остаются на небольшом участке территории, которая все еще контролируется группировкой в Старом городе Мосула. Об этом заявил генерал-лейтенант спецназа Ирака Сами аль-Ариди, передает Укринформ со ссылкой на Associated Press.

По словам генерал-лейтенанта, боевики ограничены площадью 500 квадратных метров.

Соответствующее заявление прозвучало на следующий день после того, как премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил вооруженные силы страны с "большой победой" в Мосуле, несмотря на столкновения, которые продолжаются.

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Ранее в ООН заявили, что десятки тысяч мирных жителей остаются заблокированными в районе Старого города в Мосуле, где правительственные войска продолжают наступление.