Трамп не смог поселиться в гостинице на время саммите G20

Президент США Дональд Трамп остался без номера в гостинице на саммите G20. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Independent.

Сотрудники Белого дома, которые ответственны за размещение президента, не успели вовремя забронировать номер для Трампа и его делегации в одном из отелей Гамбурга. Они слишком поздно начали искать отели для президента США и его команды.

Трампа намеревались поселить в отеле класса люкс Four Seasons, но на даты проведения саммита - 7 и 8 июля - все 156 номеров оказались выкуплены делегацией из Саудовской Аравии. Также арабская делегация забронировала несколько номеров в Hotel Renaissance и The Westin.

Дональд Трамп остановится в гостевом доме сената в Гамбурге, а его персонал и команда будут размещены в генеральном консульстве США. Не исключено также, что американский президент остановится в Берлине на время проведения саммита, а на мероприятия будет прибывать на вертолете.

Делегации из России, Южной Кореи и Австралии остановятся в отеле Park Hyatt. Представители Вьетнама забронировали отель Reichshof, а делегации из КНР и Италии разместятся в The Grand Elysee.

Всего для размещения мировых лидеров, их персонала и служб безопасности, которые прибыли в Гамбург на саммит "Большой двадцатки", нужно 9 тысяч гостиничных номеров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Гамбурге накануне G20 сожгли 10 автомобилей Porsche

Напомним, саммит G20 пройдет в немецком Гамбурге 7 и 8 июля. Участники саммита обсудят важнейшие вопросы международной повестки дня и уделят особое внимание ситуации в Украине и Сирии.