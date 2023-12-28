"Будем очень рады": Бразилия не будет арестовывать Путина в случае его визита

По словам дипломата Мауро Виейра, несмотря на то, что в Бразилиа был подписан Римский статут, должны быть правила, которые позволили бы президенту другой страны их обойти.

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Если президент России Владимир Путин решится приехать в Бразилию, тогда, вероятнее всего, будет принято решение не арестовывать его. Об этом заявил министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра в интервью местной службе ВВС.

По его словам, несмотря на то, что Бразилиа подписывала Римский статут, который предусматривает арест главы Кремля после соответствующего решения Международного уголовного суда, там не собираются этого делать.

В Бразилии в следующем году пройдет саммит G20, куда также приглашена Россия, ведь все еще является страной-участницей. Туда приглашают приехать Владимир Путина, о чем рассказал глава МИД.

"Мы должны рассматривать это в каждом конкретном случае. Всегда, даже в правилах МУС, есть режим для глав государств, который мы должны изучить. Если он (Путин — ред.) захочет приехать, мы будем очень рады его присутствию на встречах в Бразилии", — заявил Мауро Виейра.

Отдельно он добавил, что Бразилиа не будет проявлять никакой инициативы, чтобы арест главы Кремля на территории другой страны все же произошел. Для этого должно быть соответствующее решение, рассказывает бразильский дипломат, однако о чем именно идет речь он не уточнил.

"Я не знаю. Не думаю, что это возможно. Я также надеюсь, что нет. Я не знаю. Мы не будем проявлять никакой инициативы, чтобы это произошло", — продолжил Мауро Виейра.

Напомним, 4 декабря президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Владимира Путина позовут на саммит стран G20 в Бразилию, но там его могут арестовать. Бразилиа является участником конвенции Международного уголовного суда и несет ответственность за ее соблюдение.

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, обвинив его в военном преступлении, связанном с незаконной депортацией сотен детей из Украины.