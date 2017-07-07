ООН приняла договор о запрете ядерного оружия

Более 120 стран-членов ООН в пятницу утвердили на пленарном заседании в штаб-квартире организации в Нью-Йорке многосторонний договор о запрете ядерного оружия. При этом государства, обладающие ядерным оружием, участие в голосовании не принимали, передает Укринформ.

"Мир ждал этого законодательного акта более 70 лет", - отметила президент Конференции ООН по переговорам относительно юридически обязывающего документа о запрете ядерного оружия Элейн Уайт Гомез.

Договор одобрен 122 странами после нескольких месяцев дискуссий. При этом страны, имеющие ядерное оружие, оказывали мощное сопротивление при поддержке своих союзников.

В частности, дискуссию проигнорировали Соединенные Штаты, которые выступают с категорической позицией о денуклеаризации Северной Кореи, Великобритания, Россия и другие государства.

В то же время Нидерланды, которые размещают на своей территории ядерное оружие США, приняли участие в обсуждениях. Однако это была единственная страна, которая проголосовала в пятницу против глобального договора. Кроме того, Сингапур воздержался.

Напомним, решение о подготовке договора приняли в Генеральной ассамблее ООН. Это произошло в декабре 2016 года. Резолюцию подписали представители 123 государств, в то время как ядерные державы, включая Россию и еще около 30 стран, проголосовали "против". Китай стал единственным из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, кто воздержался в ходе голосования.

Резолюция постановила провести конференцию с целью выработки "юридически обязывающего инструмента для запрещения ядерного оружия, который приведет к его полной ликвидации".

Межправительственные переговоры по разработке договора о запрещении ядерного оружия, которые начались в марте этого года, проходили без участия целого ряда государств, в том числе США и России.