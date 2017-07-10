Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Парламентарии Евросоюза недовольны предложениями Мэй по Brexit

Парламентарии Евросоюза недовольны предложениями Мэй по Brexit

Парламентарии Евросоюза недовольны предложениями Мэй по Brexit
Фото: telegraph.co.uk

Европейцам в Британии якобы будет предоставлено меньше прав, чем британцам в Европе

10.07.17 21
000

Европейские парламентарии сочли неудачным предложение британского премьер-министра Терезы Мэй относительно статуса граждан стран ЕС в Британии после Brexit. Об этом сообщает Русская служба ВВС.

Представитель парламента ЕС на переговорах по Brexit, бывший премьер Бельгии Ги Верхофстадт заявил, что предложение Терезы Мэй не оправдывает ожиданий европейцев и создает ситуацию, при которой европейцам в Британии будет предоставлено меньше прав, чем британцам в Европе.

Европейские парламентарии выразили неудовлетворение предложениями Британии в открытом письме, подписанном представителями четырех политических фракций, на долю которых приходится три четверти голосов в парламенте.

Авторы письма также отмечают, что само по себе предложение Мэй противоречит обещаниям Британии, что у европейцев в Британии будет не меньше прав после Brexit.

В конце июня Тереза Мэй выразила готовность предоставить всем гражданам стран Евросоюза, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство.

Этот статус, как пояснила Мэй, позволит европейцам и после выхода Британии из ЕС беспрепятственно жить в Соединенном Королевстве и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами.

Мэй подчеркнула, что ее предложение действует лишь в том случае, если такие же права будут предоставлены британским гражданам, проживающим в других странах ЕС.

Европейские парламентарии, в свою очередь, в открытом письме подчеркнули, что у них есть право отвергнуть предложение Мэй, как и любое другое предложение по Brexit, которое они посчитают ущемляющим права граждан стран ЕС.

Представители ЕС неоднократно подчеркивали, что они не намерены принимать условия, которые лишали бы европейцев уже имеющихся у них прав.

По мнению парламентариев, предложение Мэй как раз предусматривает лишение европейцев некоторых прав. А это, в свою очередь, ставит в положение неопределенности миллионы граждан стран ЕС, живущих в Британии.

"Это создает новый тип гражданства "второго класса" для граждан ЕС в Британии. Мы не понимаем, почему они должны лишаться своих прав", – отметил Ги Верхофстадт, отвечая на вопросы BBC Radio 4.

Предложения ЕС, напротив, были простыми, понятными и честными, отмечают европейские парламентарии. По их словам, предложения ЕС предусматривают сохранение существующих прав для британцев, которые будут точно такими же, как и у граждан стран ЕС.

В британском правительстве, в свою очередь, отметили, что письмо парламентариев содержит ряд неточностей относительно предложения Лондона.

"Мнение, высказанное Европейским парламентом, это ненужное искажение предложения [Британии], которое уже было признано некоторомы странами ЕС основой для соглашения", – отметил пресс-секретарь правительства Британии.

По мнению Мэй, ее предложение о предоставлении постоянного вида на жительство гарантирует некоторую определенность трем миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Британии, обзавелись семьей и внесли свой вклад в благополучие британского общества.

Вопрос о сохранении всех прав британских граждан в странах ЕС и выходцев из других стран Евросоюза в Британии не вызывает у сторон глубоких разногласий, однако ЕС настаивал, что все вопросы, связанные с "брекситом", должны обсуждаться в едином пакете и в рамках одного переговорного процесса.

В Британии в настоящее время живет около 3,2 миллиона европейских граждан, а в остальных 27 странах – 1,2 миллиона британцев.

Переговоры об условиях выхода Британии из Евросоюза начались в конце июня. Членство Британии в ЕС должно прекратиться 29 марта 2019 года.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
В Британии полиция задержала женщину, выгуливавшую чайкуГлавной темой саммита Украина-ЕС будет прогресс реформ в нашей странеСтраны Евросоюза отказались помочь Италии и открыть порты для мигрантов

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Мы не распространяемся о нашей работе, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 1491
  2. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 3686
  3. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 19774
  4. На крючке. Почему революция достоинства — впереди 2199
  5. Навеки твой. Как простота получения кредита оборачивается кредитной кабалой 745
  6. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 1661
  7. Гениальные идеи всегда простые, — Иван Малкович 980
  8. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 3058
  9. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 1062
  10. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1535
  1. Кремлю для новых переговоров в "нормандском формате" не хватает "мяса" 4207 / 4727
  2. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 4091 / 4633
  3. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 2207 / 3798
  4. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 2057 / 2364
  5. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 1938 / 2207
  6. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 1608 / 19774
  7. В Киеве заработал комплекс фонтанов со светомузыкой 1394 / 1505
  8. Битва за трон. Самые интересные сериалы июля 1346 / 1535
  9. Карта военных действий в зоне АТО на 9 июля 1277 / 1417
  10. Самолеты НАТО приземлились в Одессе 1275 / 1447
  1. Большая разница. Топ-10 жизненных принципов, которые ломают стереотипы о состоятельных людях 19 / 4633
  2. Чёрно-белое солнце. Как отдыхали на воде в Западной Украине почти 90 лет назад 13 / 3798
  3. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 10 / 40424
  4. Рукой подать. 10 интересных мест в 10 км от аэропорта Борисполь 8 / 2207
  5. Время героев. Умение прощать — не самая популярная черта славянских характеров 8 / 1661
  6. Билет в будущее. Как корпорации разрабатывают футуристические концепции транспорта 8 / 1062
  7. Москва должна быть лишена права вето по вопросам, которые касаются Украины 8 / 2364
  8. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 7 / 6109
  9. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 7 / 19774
  10. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 7 / 13417
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.