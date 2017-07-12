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Главная » Мир » В Нидерландах появится памятник жертвам рейса MH17
В Нидерландах появится памятник жертвам рейса MH17
Подготовка памятника / Фото: monumentmh17.nl

В Нидерландах появится памятник жертвам рейса MH17

Открытие мемориала запланировано на 17 июля – третью годовщину трагедии

12.07.17 37
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17 июля в Нидерландах откроют мемориал жертвам рейса MH17. Именно в этот день исполнится 3 года со дня трагедии. Об этом сообщает LB.ua.

Ожидается, что на открытие монумента прибудет королевская чета. 

Мемориал расположен вблизи Амстердамского аэропорта Скипхол и включает в себя памятник, а также 298 деревьев, символизирующих количество погибших, и поля подсолнухов.

Деревья высажены так, что образуют собой большую ленту, которая символизирует память по погибшим.

Напомним, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 над оккупированной боевиками территорией Донецкой области. Погибли 298 человек, находившихся на борту.

Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.

Совет безопасности Нидерландов 13 октября 2015 обнародовал отчет о причинах этой катастрофы. Установлено, что самолет был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук".

Международная совместная следственная группа в представленном 28 сентября 2016 отчете сообщила, что самолет был сбит с подконтрольной боевикам территории Донбасса российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", ввезенным в Украину из России.

Место пуска ракеты – поселок Первомайское, который находится под контролем пророссийских сепаратистов. В число подозреваемых, в соответствии с докладом, входят около 100 человек.

В Кремле заявили, что доклад нельзя считать "окончательной правдой", а выводы следователей назвали "предварительными".

Кроме того, группа журналистов-расследователей Bellingcat опубликовала 5 июня на своем сайте исследование, которое подтверждает, что "Бук", которым был сбит самолет, является российским.

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