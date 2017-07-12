Приговор по делу об убийстве Немцова огласят завтра

Московский окружной военный суд 13 июля вынесет приговор по делу об убийстве Бориса Немцова.

Решение об этом принял председательствующий по делу Юрий Житников.



"Суд удаляется для вынесения приговора, который будет оглашен 13 июля», — сказал судья Житников, сообщают российские СМИ.

Коллегия присяжных ранее признала всех пятерых подсудимых виновными. Прокурор в ходе прений попросила приговорить Заура Дадаева к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, а его сообщников — к наказанию от 17 до 23 лет лишения свободы.

Напомним, Борис Немцов был застрелен в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года.