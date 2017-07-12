В Нью-Йорке обнаружили посылку с живыми кобрами

В Нью-Йорке в международном аэропорту Джона Кеннеди обнаружили коробку с пятью живыми королевскими кобрами и тремя гекконами.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу Департамента внутренней безопасности США.
Посылка с животными прибыла из Гонконга. Ее обнаружили во время инспекции почтового отделения аэропорта.
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Змей и гекконов передали в службу охраны рыбных ресурсов и диких животных США.
Напомним, в Британии полиция задержала женщину, выгуливавшую чайку.