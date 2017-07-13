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Главная » Мир » В Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампу

В Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампу

В Конгрессе США инициировали процедуру импичмента Трампу
Дональд Трамп / Фото: nationalreview.com

Президента обвинили в препятствовании расследованию вмешательства РФ в выборы 2016 года

13.07.17 331
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Член нижней палаты Конгресса США, демократ из Калифорнии Брэд Шерман внес на рассмотрение Палаты представителей акт об импичменте Дональду Трампу.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Hill.

Шерман обвинил президента США в препятствовании правосудию в ходе расследования вмешательства России в президентские выборы 2016 года.

Конгрессмен считает, что примером таких действий является решение президента Трампа уволить директора ФБР Джеймса Коми.

К Брэду Шермана присоединился его коллега-демократ из Техаса Эл Грин. Инициатива демократов вряд ли будет поддержана в Палате представителей, которую контролируют республиканцы. Но конгрессмены надеются, что представление акта об импичменте станет предупреждением для Белого дома.

Пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс заявила, что поступок демократов является "смешным" и "в худшем случае является политической игрой".

Лидеры Демократической партии в Конгрессе дистанцировались от инициативы своих однопартийцев. Они настаивают, что Конгресс должен создать независимую комиссию по расследованию вмешательства России в выборы и возможные связи команды Трампа с Москвой.

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