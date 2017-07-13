В Бразилии основали церковь в честь персонажа компьютерной игры

Житель Бразилии Матеус Могнон основал церковь в честь одного из героев компьютерной игры Overwatch по имени Hanzo. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на VG24/7.
Цель эксперимента состояла в том, чтобы продемонстрировать насколько просто в Бразилии зарегистрировать общину.
В Бразилии все религиозные организации полностью освобождаются от налогов, и своим поступком Могнон решил обратить внимание на это.
"Вам нужен адрес, пять человек, подпись адвоката, письменный устав и уплата пошлины. Нотариальная контора одобрит документ, и вы можете запросить налоговый иммунитет", – отмечает бразилиец.
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Для того чтобы стать членом церкви в честь компьютерного персонажа, необходимо сыграть в игре за героя Hanzo.