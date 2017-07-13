Об этом сообщают мировые СМИ.

Он умер в больнице на северо-востоке Китая.

В конце июня смертельно больного нобелевского лауреата выпустили из китайской тюрьмы. Месяцем ранее у него нашли рак печени в последней стадии.

В 2009 году Лю Сяобо был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в "подстрекательстве к подрыву государственного строя".

Лю Сяобо был одним из авторов распространенной в интернете "Хартии 08", в которой содержались призывы к демократизации в Китае. Он уже сидел в тюрьме после кровавых событий на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда вместе с другими интеллектуалами призывал власти страны и силовиков не устраивать расправы над студентами.

В 2010 году, уже находясь в заключении, Лю Сяобо был удостоен Нобелевской премии мира за "длительную борьбу за фундаментальные права человека в Китае". Власти КНР назвали решение нобелевского комитета "непристойным". Стул лауреата при вручении премии в Осло остался пустым, жена правозащитника была помещена под домашний арест.

Напомним, Меджлис предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.