Будапешту дали ровно месяц на изменение антисоровского закона

Брюссель дал Венгрии месяц на то, чтобы урегулировать ситуацию с законом об образовательных учреждениях, который противоречит европейским нормам.

Если Будапешт не выполнит это требование, ЕС обратится в суд.

Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, которого цитируют европейские СМИ.

ЕС и оппоненты принятого в апреле закона считают, что он направлен на закрытие Центрально-Европейского университета в Будапеште, который финансируется американским филантропом венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Сторонники венгерского премьер-министра Виктора Орбана считают университет оплотом либеральной оппозиции.

Согласно принятому закону, все работающие в Венгрии иностранные вузы должны предлагать аналогичные образовательные программы и иметь кампусы в странах, которые их открыли.

Напомним, Будапешт настаивает на двойном гражданстве для венгров в Украине.