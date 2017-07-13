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Главная » Мир » Будапешту дали ровно месяц на изменение антисоровского закона

Будапешту дали ровно месяц на изменение антисоровского закона

Будапешту дали ровно месяц на изменение антисоровского закона
Джордж Сорос на открытии Центрального Европейского университета

Сторонники премьер-министра Виктора Орбана считают университет Сороса оплотом либеральной оппозиции

13.07.17 631
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Брюссель дал Венгрии месяц на то, чтобы урегулировать ситуацию с законом об образовательных учреждениях, который противоречит европейским нормам.

Если Будапешт не выполнит это требование, ЕС обратится в суд.

Об этом заявил заместитель главы Еврокомиссии Франс Тиммерманс, которого цитируют европейские СМИ.

ЕС и оппоненты принятого в апреле закона считают, что он направлен на закрытие Центрально-Европейского университета в Будапеште, который финансируется американским филантропом венгерского происхождения Джорджем Соросом.

Сторонники венгерского премьер-министра Виктора Орбана считают университет оплотом либеральной оппозиции.

Согласно принятому закону, все работающие в Венгрии иностранные вузы должны предлагать аналогичные образовательные программы и иметь кампусы в странах, которые их открыли.

Напомним, Будапешт настаивает на двойном гражданстве для венгров в Украине.

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