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Главная » Мир » Трамп не верит, что Путин хотел его видит во главе Белого дома
Трамп не верит, что Путин хотел его видит во главе Белого дома
Дональд Трамп и Владимир Путин / Фото: epa/vostock-photo

Трамп не верит, что Путин хотел его видит во главе Белого дома

Американский президент пригласит российского коллегу в Вашингтон, но нужный момент для этого еще не наступил

14.07.17 67
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Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хотел, чтобы пост президента США занял другой человек. Об этом американский лидер сказал в беседе с журналистами на борту самолета во время полета во Францию, передает Укринформ.

"В следующий раз, когда я буду общаться с Путиным, я спрошу его: "За кого вы были на самом деле?" Поскольку я не верю, что он мог быть за меня",- заявил глава Белого дома.

Трамп также не исключает, что в определенное время пригласит Путина в Вашингтон с целью продолжения диалога на высшем уровне, однако считает, что пока нужный момент для этого не наступил.

"В правильное время. Я не думаю, что сейчас правильное время для этого, но ответ – да, пригласил бы", -отметил Трамп.

Президент США при этом подчеркнул, что было бы проще не приглашать Путина или вообще прекратить контакты с Россией, но он предпочитает поддерживать открытое общение с РФ, называя её второй самой мощной ядерной державой в мире.

"Если вы не имеете диалога, то вы наверняка должны быть дураками", - отметил Трамп.

Напомним, 13 июля президент США Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп прибыли с официальным визитом в Париж, где примут участие в праздновании Дня взятия Бастилии.

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