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Главная » Мир » Макрон и Трамп договорились разработать "дорожную карту" для Сирии

Макрон и Трамп договорились разработать "дорожную карту" для Сирии

Макрон и Трамп договорились разработать "дорожную карту" для Сирии
Эммануэль Макрон и Дональд Трамп / Фото: Getty Images

Разногласия относительно климатического соглашения не должны влиять на другие сферы сотрудничества

14.07.17 37
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Президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп согласились сотрудничать в создании политической дорожной карты, направленной на решение конфликта в Сирии. Договоренность была достигнута во время двухдневного визита Трампа в Париж. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Deutsche Welle.

"Что касается ситуации в Ираке и Сирии, мы договорились продолжать работать вместе, в частности, для создания дорожной карты для послевоенного периода", – сказал Макрон.

Он отметил, что его разногласия с Трампом относительно климатического соглашения не должны влиять на другие сферы, где обе страны разделяют основные общие цели.

"Мы попросили наших дипломатов работать в этом направлении, поэтому в ближайшие несколько недель конкретная инициатива может быть принята и направлена ​​пяти постоянным членам Совета безопасности ООН", – сказал Макрон.

Напомним, на юго-западе Сирии в районах Дераа, Кунейтра и Сувейда созданы так называемые зоны деэскалации. Безопасность вокруг зон деэскалации изначально будет обеспечивать военная полиция в координации с США и Иорданией.

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