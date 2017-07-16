В Варшаве Качиньскому напомнили, что он "не Янукович"

В Варшаве в воскресенье под зданием парламента прошла многотысячная антиправительственная манифестация против действий правящей партии "Право и Справедливость" (PiS), направленных на быстрые изменения законов о функционировании судебной системы страны.

В протесте под названием "Это не конец! Остановим государственный переворот", организованном Комитетом защиты демократии (KOD), приняли участие политики и активисты нескольких оппозиционных партий, в частности, крупнейшей оппозиционной "Гражданской платформы" (РО) и партий"Современная", "Вместе", представители многих общественных организаций, передает Укринформ.

"Любая диктатура заканчивается террором. Если кому-то кажется, что это его не касается, то он сильно ошибается... А Ярославу Качиньскому, которого я, к сожалению, знаю 40 лет, хочу сказать следующее: Ярек, как писал один поэт - "будут записаны действия и разговоры". Помни об одном факте: ты - не Янукович, тебе некуда бежать, помни об этом",- заявил лидер KOD Кшиштоф Лозинский.

Один из бывших лидеров "Солидарности" Владислав Фрасынюк во время выступления заявил, что Качиньский - это "диктатор и человек, который наплевала на своего брата, "Солидарность", Леха Валенсу и польское общество".

Перед участниками манифестации выступили также экс-министр финансов, бывший глава Нацбанка Польши Лешек Бальцерович, лидеры "Гражданской платформы" и много других политических и общественных деятелей.

Похожие манифестации прошли и в других городах Польши, в частности Кракове, Щецине, Катовицах.

Напомним, на минувшей неделе правящая партия Польши зарегистрировала в Сейме, а Сейм и Сенат РП большинством голосов PiS положительно проголосовали за законы о Национальном совете судопроизводства, судах общей юрисдикции. Планируется также внести изменения в закон о Верховном суде Польши.

Планы изменений в судебной системе вызвали негодование оппозиционных сил. Многие представители судебной ветви власти Польши подчеркивают, что это является попыткой изменить устройство страны и полностью подчинить себе судебную ветвь власти. Свое беспокойство по этому поводу уже высказали Европарламент и Еврокомиссия, которая на следующей неделе отдельным пунктом планирует рассмотреть ситуацию в Польше в рамках процедуры соблюдения страной принципа верховенства права.

В то же время, лидер PiS Ярослав Качиньский подчеркнул, что нет никаких причин считать, что в Польше нарушаются демократические права. При этом он заявил, что судебная система Польши находится в моральном и профессиональном упадке и нуждается в глубоком реформировании.