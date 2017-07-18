"Малороссия" не вписывается в минский процесс, - Грызлов

Заявления боевиков о провозглашении "Малороссии" не согласуется с минским процессом по урегулированию конфликта на востоке Украины. Об этом заявил полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов, передает Интерфакс-Украина.

"Эта инициатива не вписывается в минский процесс, я воспринимаю это только как приглашение к дискуссии, никаких правоустанавливающих последствий данное заявление не имеет", - сказал он.

Грызлов считает, что эта инициатива является ответом на "провокационные заявления киевских высокопоставленных политиков".

"Скорее всего, это предложение имеет отношение к информационной войне и не является предметом реальной политики", - сказал Грызлов.

Ранее сегодня один из информационных ресурсов пророссийских террористов в Донбассе сообщил, что, якобы, главари боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" заявили о начале создания "государства Малороссии". Позже руководство террористической организации "ЛНР" заявило, что не имеет отношения к решению о создании "Малороссии".