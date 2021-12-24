Накануне поглощения. Как новый посол РФ в Беларуси Борис Грызлов будет влиять на Донбасс из Минска

Кремль усиливает белорусское направление политическим тяжеловесом. Послом России в Беларуси станет Борис Грызлов — бывший спикер Госдумы, первое лицо партии "Единая Россия", экс-министр внутренних дел и глава совета директоров ГК "Тактическое ракетное вооружение". Он же представляет РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Фокус разбирался в причинах и вероятных последствиях этого назначения.

Думский комитет делам СНГ и евразийской интеграции одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла в Беларуси. Его предшественника Евгения Лукьянова назначили послом в марте этого года, он сменил Дмитрия Мезенцева, который стал государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси.

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В России, как и в Украине, послов утверждает президент. Пока российский лидер Владимир Путин этого не сделал, а потому в МИД РФ не спешат объявлять о грядущуей смене посла в Беларуси.

В СМИ тем временем пишут, что после назначения Грызлова Россия и Беларусь займутся созданием общего парламента.

Миссия Грызлова — сдерживание и контроль. "Не дать Лукашенко совершить маневр"

Первый замглавы общественного совета при МИД Украины политолог Руслан Бортник в общении с Фокусом отмечает, что сейчас для отношений Беларуси и России необходим "политический тяжеловес", который удержит ситуацию под контролем и повлияет на "строптивого" белорусского лидера Александра Лукашенко.

"Влияние касается военной, экономической и политической интеграции. Таких фигур, как Грызлов, в окружении Путина немного, — говорит Руслан Бортник. — И у назначения Грызлова есть две причины. Первая – необходимость контроля над Беларусью, вторая – исполнение договоренностей президентов США и России. Президент Беларуси, несмотря на сильную зависимость от РФ, настойчиво ищет почву для политического маневра. Для него эта зависимость весьма неприятна", – полагает эксперт.

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Грызлов "назначен смотрящим" и будет влиять на Лукашенко

Грызлов по линии Беларуси несомненно будет продвигать линию Путина и понуждать Лукашенко к референдуму по изменению конституции страны, убежден политический эксперт, историк Евгений Магда.

"Любой российский чиновник, который куда-либо назначается, будет это делать. Такова реальность. Кстати, в Беларуси достаточно интенсивно тасуются послы, это связано с будущим референдумом. Грызлов в силу своего возраста должен лучше понимать Лукашенко, поэтому кадровое решение безусловно интересно для РФ", – говорит Магда.

Новый российский посол станет "неофициальным гауляйтером, смотрящим за Беларусью", отмечает в беседе с Фокусом глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко

Москва, по его словам, не доверяет Лукашенко и слишком недовольна его саботажем интеграции с Россией в рамках Союзного государства.

"Поэтому решили сделать ставку на Грызлова, который близок к Путину. Лукашенко не хочет расставаться с властью, но сейчас он в тупике и вынужден торговаться с Путиным. Россия настаивает на конституционных изменениях, чтобы его власть ограничить или вообще заменить на другую фигуру. В Москве этим недовольны, прежний посол был недостаточно сильной фигурой, чтобы влиять на Лукашенко. Грызлов же близок к бывшему директору ФСБ и секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву, к силовому крылу РФ", – подчеркивает Фесенко.

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Назначение Грызлова и деятельность ТКГ: ожидать ли мира на Донбассе?

Как минимум в первые дни на новой дипломатической работе Борис Грызлов продолжит работу в ТКГ по Донбассу. Известно, что в июне прошлого года он обвинял украинские власти в выходе из Минского процесса и в саботаже обмена пленными на Донбассе. Российский чиновник в прошлом году заявлял о невозможности пересмотра Минских соглашений.

Опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что переброска "тяжеловеса" в Беларусь не изменит раскладов по Донбассу. Как считает Руслан Бортник, Грызлов не станет подталкивать Лукашенко к усилению военного кризиса с Украиной.

"Российские дипломаты никогда не были ключевыми фигурами в вопросе военной интеграции, ведь для этого есть генштабы вооруженных сил. Для Украины это не кризис, а перезагрузка работы. Новый руководитель обеспечит преемственность российской дипломатии и привнесет новые мотивы", – подчеркивает эксперт.

В тоже время, совмещением дипломатической работы Грызлова и его присутствием в ТКГ Россия хочет закрепить переговорный процесс по Донбассу в Минске, полагает Евгений Магда.

"Украине точно не будет легче. А от какого российского политика можно ожидать чего-то хорошего? Оппозиционеров Михаила Ходорковского или Гарри Каспарова вряд ли куда-то назначат, это из серии фантастики", — замечает политолог.

В самой ТКГ наблюдаются тенденции к смягчению военного обострения, об этом свидетельствуют договоренности о рождественском перемирии. США после видеовстречи Путина и Байдена решили действовать активнее в каком-то из форматов в мирном урегулировании Донбасса, считает украинский политолог Алексей Якубин.

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"Будут убеждать забрать ОРДЛО". Почему для Украины нет вариантов "Б" или "В"

"Очевидно, что РФ пытается провести перезагрузку. Практически каждый день идут контакты по линии Офиса президента Украины и американской стороны. Учитывая тяжеловесность Грызлова, Россия хочет его сменить, чтобы перевернуть страницу. Другой человек внесет момент новых ожиданий от переговоров, и он должен быть легкого калибра", – отмечает Якубин.

Соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко уверен, что назначение Грызлова станет для него самого очередным карьерным продвижением, а для Украины ничего принципиально не изменится, потому что украинские власти не сформулировали базовые сценарии по Донбассу.

"Есть он в ТКГ или нет, появится ли там завтра Владислав Сурков (бывший советник Путина и куратор оккупационных формирований ОРДЛО) или Дмитрий Козак (замглавы администрации президента России) – ничего не поменяется. Если провалится вариант с Минскими соглашениями, что делать? Если США и Россия договорятся, то нас оставят в условиях энергетического кризиса и экономического. Будут убеждать, чтобы мы забрали ОРДЛО себе. У нас нет вариантов "Б" или "В". На фоне угроз Путина не собирается Кабмин, не созывается СНБО. Все живут так, как будто ничего не происходит, поэтому роль Грызлова в ТКГ преувеличивать не стоит", – заключает Романенко.

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Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с лидером Франции Эммануэлем Макроном 10 декабря обратил отдельное внимание на возобновление эффективной работы ТКГ и разблокировку переговоров в Нормандском формате.

Фокус ранее подробно разбирал, что последует за высказыванием Лукашенко 29 ноября этого года на совещании по вопросам военной безопасности о том, что Беларусь "не останется в стороне, если на Донбассе начнется новое обострение между Западом и Россией". Тогда белорусский лидер четко дал понять, на чьей стороне будет его страна.