Накануне поглощения. Как новый посол РФ в Беларуси Борис Грызлов будет влиять на Донбасс из Минска
Кремль усиливает белорусское направление политическим тяжеловесом. Послом России в Беларуси станет Борис Грызлов — бывший спикер Госдумы, первое лицо партии "Единая Россия", экс-министр внутренних дел и глава совета директоров ГК "Тактическое ракетное вооружение". Он же представляет РФ в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе. Фокус разбирался в причинах и вероятных последствиях этого назначения.
Думский комитет делам СНГ и евразийской интеграции одобрил кандидатуру Бориса Грызлова на должность посла в Беларуси. Его предшественника Евгения Лукьянова назначили послом в марте этого года, он сменил Дмитрия Мезенцева, который стал государственным секретарем Союзного государства России и Беларуси.
В России, как и в Украине, послов утверждает президент. Пока российский лидер Владимир Путин этого не сделал, а потому в МИД РФ не спешат объявлять о грядущуей смене посла в Беларуси.
В СМИ тем временем пишут, что после назначения Грызлова Россия и Беларусь займутся созданием общего парламента.
Миссия Грызлова — сдерживание и контроль. "Не дать Лукашенко совершить маневр"
Первый замглавы общественного совета при МИД Украины политолог Руслан Бортник в общении с Фокусом отмечает, что сейчас для отношений Беларуси и России необходим "политический тяжеловес", который удержит ситуацию под контролем и повлияет на "строптивого" белорусского лидера Александра Лукашенко.
"Влияние касается военной, экономической и политической интеграции. Таких фигур, как Грызлов, в окружении Путина немного, — говорит Руслан Бортник. — И у назначения Грызлова есть две причины. Первая – необходимость контроля над Беларусью, вторая – исполнение договоренностей президентов США и России. Президент Беларуси, несмотря на сильную зависимость от РФ, настойчиво ищет почву для политического маневра. Для него эта зависимость весьма неприятна", – полагает эксперт.
Грызлов "назначен смотрящим" и будет влиять на Лукашенко
Грызлов по линии Беларуси несомненно будет продвигать линию Путина и понуждать Лукашенко к референдуму по изменению конституции страны, убежден политический эксперт, историк Евгений Магда.
"Любой российский чиновник, который куда-либо назначается, будет это делать. Такова реальность. Кстати, в Беларуси достаточно интенсивно тасуются послы, это связано с будущим референдумом. Грызлов в силу своего возраста должен лучше понимать Лукашенко, поэтому кадровое решение безусловно интересно для РФ", – говорит Магда.
Новый российский посол станет "неофициальным гауляйтером, смотрящим за Беларусью", отмечает в беседе с Фокусом глава Центра прикладных политических исследований "Пента", политолог Владимир Фесенко
Москва, по его словам, не доверяет Лукашенко и слишком недовольна его саботажем интеграции с Россией в рамках Союзного государства.
"Поэтому решили сделать ставку на Грызлова, который близок к Путину. Лукашенко не хочет расставаться с властью, но сейчас он в тупике и вынужден торговаться с Путиным. Россия настаивает на конституционных изменениях, чтобы его власть ограничить или вообще заменить на другую фигуру. В Москве этим недовольны, прежний посол был недостаточно сильной фигурой, чтобы влиять на Лукашенко. Грызлов же близок к бывшему директору ФСБ и секретарю Совбеза РФ Николаю Патрушеву, к силовому крылу РФ", – подчеркивает Фесенко.
Назначение Грызлова и деятельность ТКГ: ожидать ли мира на Донбассе?
Как минимум в первые дни на новой дипломатической работе Борис Грызлов продолжит работу в ТКГ по Донбассу. Известно, что в июне прошлого года он обвинял украинские власти в выходе из Минского процесса и в саботаже обмена пленными на Донбассе. Российский чиновник в прошлом году заявлял о невозможности пересмотра Минских соглашений.
Опрошенные Фокусом эксперты сходятся во мнении, что переброска "тяжеловеса" в Беларусь не изменит раскладов по Донбассу. Как считает Руслан Бортник, Грызлов не станет подталкивать Лукашенко к усилению военного кризиса с Украиной.
"Российские дипломаты никогда не были ключевыми фигурами в вопросе военной интеграции, ведь для этого есть генштабы вооруженных сил. Для Украины это не кризис, а перезагрузка работы. Новый руководитель обеспечит преемственность российской дипломатии и привнесет новые мотивы", – подчеркивает эксперт.
В тоже время, совмещением дипломатической работы Грызлова и его присутствием в ТКГ Россия хочет закрепить переговорный процесс по Донбассу в Минске, полагает Евгений Магда.
"Украине точно не будет легче. А от какого российского политика можно ожидать чего-то хорошего? Оппозиционеров Михаила Ходорковского или Гарри Каспарова вряд ли куда-то назначат, это из серии фантастики", — замечает политолог.
В самой ТКГ наблюдаются тенденции к смягчению военного обострения, об этом свидетельствуют договоренности о рождественском перемирии. США после видеовстречи Путина и Байдена решили действовать активнее в каком-то из форматов в мирном урегулировании Донбасса, считает украинский политолог Алексей Якубин.
"Будут убеждать забрать ОРДЛО". Почему для Украины нет вариантов "Б" или "В"
"Очевидно, что РФ пытается провести перезагрузку. Практически каждый день идут контакты по линии Офиса президента Украины и американской стороны. Учитывая тяжеловесность Грызлова, Россия хочет его сменить, чтобы перевернуть страницу. Другой человек внесет момент новых ожиданий от переговоров, и он должен быть легкого калибра", – отмечает Якубин.
Соучредитель аналитического центра "Украинский институт будущего" Юрий Романенко уверен, что назначение Грызлова станет для него самого очередным карьерным продвижением, а для Украины ничего принципиально не изменится, потому что украинские власти не сформулировали базовые сценарии по Донбассу.
"Есть он в ТКГ или нет, появится ли там завтра Владислав Сурков (бывший советник Путина и куратор оккупационных формирований ОРДЛО) или Дмитрий Козак (замглавы администрации президента России) – ничего не поменяется. Если провалится вариант с Минскими соглашениями, что делать? Если США и Россия договорятся, то нас оставят в условиях энергетического кризиса и экономического. Будут убеждать, чтобы мы забрали ОРДЛО себе. У нас нет вариантов "Б" или "В". На фоне угроз Путина не собирается Кабмин, не созывается СНБО. Все живут так, как будто ничего не происходит, поэтому роль Грызлова в ТКГ преувеличивать не стоит", – заключает Романенко.Важно
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский во время телефонной беседы с лидером Франции Эммануэлем Макроном 10 декабря обратил отдельное внимание на возобновление эффективной работы ТКГ и разблокировку переговоров в Нормандском формате.
Фокус ранее подробно разбирал, что последует за высказыванием Лукашенко 29 ноября этого года на совещании по вопросам военной безопасности о том, что Беларусь "не останется в стороне, если на Донбассе начнется новое обострение между Западом и Россией". Тогда белорусский лидер четко дал понять, на чьей стороне будет его страна.