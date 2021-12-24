Напередодні поглинання. Як новий посол РФ у Білорусі Борис Гризлов впливатиме на Донбас із Мінська

Кремль посилює білоруський напрямок політичним важкоатлетом. Послом Росії в Білорусі стане Борис Гризлов — колишній спікер Держдуми, перша особа партії "Єдина Росія", ексміністр внутрішніх справ і голова ради директорів ДК "Тактичне ракетне озброєння". Він же представляє РФ у Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Фокус розбирався в причинах і можливих наслідках цього призначення.

Думський комітет у справах СНД та євразійської інтеграції схвалив кандидатуру Бориса Гризлова на посаду посла в Білорусі. Його попередника Євгена Лук'янова призначили послом у березні цього року, він змінив Дмитра Мезенцева, який став державним секретарем Союзної держави Росії та Білорусі.

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У Росії, як і в Україні, послів затверджує президент. Поки що російський лідер Володимир Путін цього не зробив, а тому в МЗС РФ не поспішають оголошувати про зміну посла в Білорусі.

У ЗМІ тим часом пишуть, що після призначення Гризлова Росія та Білорусь займуться створенням спільного парламенту.

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Перший заступник голови громадської ради при МЗС України політолог Руслан Бортник у спілкуванні з Фокусом зазначає, що зараз для відносин Білорусі та Росії необхідний "політичний важкоатлет", який утримає ситуацію під контролем і вплине на "негативного" білоруського лідера Олександра Лукашенка.

"Уплив стосується військової, економічної та політичної інтеграції. Таких фігур як Гризлов в оточенні Путіна небагато, — каже Руслан Бортник. — І призначення Гризлова має дві причини. Перша – необхідність контролю над Білоруссю, друга – виконання домовленостей президентів США та Росії. Президент Білорусі, незважаючи на сильну залежність від РФ, наполегливо шукає ґрунт для політичного маневру. Для нього ця залежність дуже неприємна", — вважає експерт.

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Гризлов по лінії Білорусі безсумнівно просуватиме лінію Путіна та примушуватиме Лукашенка до референдуму щодо зміни конституції країни, переконаний політичний експерт, історик Євген Магда.

"Будь-який російський чиновник, який кудись призначається, це робитиме. Така реальність. До речі, в Білорусі досить інтенсивно тасуються посли, це пов'язано з майбутнім референдумом. Гризлов через свій вік повинен краще розуміти Лукашенка, тому кадрове рішення безумовно цікаве для РФ ", — каже Магда.

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Москва, за його словами, не довіряє Лукашенку та надто незадоволена його саботажем інтеграції з Росією в межах Союзної держави.

"Тому вирішили зробити ставку на Гризлова, який близький до Путіна. Лукашенко не хоче розлучатися з владою, але зараз він у глухому куті та змушений торгуватися з Путіним. Росія наполягає на конституційних змінах, щоб його владу обмежити або взагалі замінити на іншу фігуру. У Москві цим невдоволені, колишній посол був недостатньо сильною фігурою, щоб впливати на Лукашенка. Гризлов же близький до колишнього директора ФСБ і секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушева, до силового крила РФ", — підкреслює Фесенко.

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Призначення Гризлова та діяльність ТКГ: чи чекати миру на Донбасі?

Як мінімум у перші дні на новій дипломатичній роботі Борис Гризлов продовжить роботу в ТКГ щодо Донбасу. Відомо, що в червні минулого року він звинувачував українську владу у виході з Мінського процесу та в саботажі обміну полоненими на Донбасі. Російський чиновник минулого року заявляв про неможливість перегляду Мінських угод.

Опитані Фокусом експерти сходяться на думці, що перекидання "важковаговика" в Білорусь не змінить розкладів щодо Донбасу. Як вважає Руслан Бортник, Гризлов не підштовхуватиме Лукашенка до посилення військової кризи з Україною.

"Російські дипломати ніколи не були ключовими постатями в питанні військової інтеграції, адже для цього є генштаби збройних сил. Для України це не криза, а перезавантаження роботи. Новий керівник забезпечить наступність російської дипломатії та привнесе нові мотиви", – наголошує експерт.

Водночас, суміщенням дипломатичної роботи Гризлова та його присутністю в ТКГ Росія хоче закріпити переговорний процес щодо Донбасу в Мінську, вважає Євген Магда.

"Україні точно не буде легше. А від якого російського політика можна очікувати чогось хорошого? Опозиціонерів Михайла Ходорковського чи Гарі Каспарова навряд чи кудись призначать, це із серії фантастики", — зауважує політолог.

У самій ТКГ спостерігаються тенденції до пом'якшення військового загострення, про це свідчать домовленості про різдвяне перемир'я. США після відеозустрічі Путіна та Байдена вирішили діяти активніше в якомусь із форматів у мирному врегулюванні Донбасу, вважає український політолог Олексій Якубін.

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"Очевидно, що РФ намагається провести перезавантаження. Практично кожен день ідуть контакти по лінії Офісу президента України й американської сторони. Враховуючи великоваговість Гризлова, Росія хоче його змінити, щоб перевернути сторінку. Інша людина внесе момент нових очікувань від переговорів, і вона має бути легкого калібру", – зазначає Якубін.

Співзасновник аналітичного центру "Український інститут майбутнього" Юрій Романенко впевнений, що призначення Гризлова стане для нього черговим кар'єрним просуванням, а для України нічого принципово не зміниться, тому що українська влада не сформулювала базові сценарії з Донбасу.

"Є він у ТКГ чи ні, чи з'явиться там завтра Владислав Сурков (колишній радник Путіна та куратор окупаційних формувань ОРДЛО) або Дмитро Козак (заступник голови адміністрації президента Росії) – нічого не зміниться. Якщо провалиться варіант із Мінськими угодами, що робити? Якщо США та Росія домовляться, то нас залишать в умовах енергетичної кризи й економічної. Переконуватимуть, щоб ми забрали ОРДЛО собі. У нас немає варіантів "Б" або "В". На тлі загроз Путіна не збирається Кабмін, не скликається РНБО. Усі живуть так, начебто нічого не відбувається, тому роль Гризлова у ТКГ перебільшувати не варто", – робить висновок Романенко.

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Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський під час телефонної бесіди з лідером Франції Емманюелем Макроном 10 грудня звернув окрему увагу на поновлення ефективної роботи ТКГ та розблокування переговорів у Нормандському форматі.

Фокус раніше докладно розбирав, що станеться далі після висловлювання Лукашенка 29 листопада цього року на нараді з питань військової безпеки про те, що Білорусь "не залишиться осторонь, якщо на Донбасі почнеться нове загострення між Заходом та Росією". Тоді білоруський лідер чітко дав зрозуміти, на чиєму боці буде його країна.