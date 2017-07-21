Есть жертвы и многочисленные разрушения

В Эгейском море произошло землетрясение, которое привело к трагическим последствиям и вызвало цунами в Средиземном море.

В YouTube опубликованы видео с последствиями ЧП.

Уже сообщается о как минимум двух погибших и около 100 травмированных.

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Больше всего пострадал остров Кос, где были разрушены здания и порт.

Травмы получили несколько человек из турецкой провинции Мугла. В Мармарисе оказались затопленными прибрежные отели.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что в Турции и Греции консулы в обоих странах установили оперативную связь со спасательными службами для уточнения информации, нет ли среди пострадавших граждан Украины. По состоянию на 8:00 информации, которая детализировала бы данные о пострадавших, не поступало.

МИД также призвал украинцев, находящийся в Греции и Турции, соблюдать правила безопасности, держаться на безопасном расстоянии от высотных зданий. Не находиться под линиями электропередач, деревьями, коммуникациями и путепроводами, иметь при себе документы, средства и необходимые вещи.

Напомним, эпицентр землетрясения находился в Эгейском море к югу от Бодрум и в 16 километрах от острова Кос. Магнитуда составила 6,7 баллов.