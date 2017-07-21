Макрон признал вину Франции в "Вель д'Ив"

Долгое время тема облавы на евреев была табуирована

Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул ответственность Франции за массовые аресты евреев в 1942 году.

Об этом он заявил в ходе траурного мероприятия по случаю 75-й годовщины облавы "Вель д'Ив" в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщает DW.

"Это Франция организовала облаву и вскоре депортацию", - признал Макрон. Французский лидер также добавил, что в этих событиях не участвовал "ни один немец".

Напомним, облава "Вель д'Ив" была крупнейшей серией массовых арестов евреев, совершенных во Франции во время Второй мировой войны. В июле 1942 года в Париже и его пригородах французские полицейские арестовали более 13 тысяч человек, из них - четыре тысячи детей. Их отправили сначала в концентрационные лагеря, а вскоре - в лагеря смерти.

Впервые вину Парижа за аресты евреев среди французских лидеров в 1995 году признал президент Жак Ширак. До того эта тема была табуирована.