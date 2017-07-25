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Главная » Мир » Трамп обвинил Украину в попытке сорвать его предвыборную кампанию

Трамп обвинил Украину в попытке сорвать его предвыборную кампанию

Трамп обвинил Украину в попытке сорвать его предвыборную кампанию
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Американский президент пожаловался что, генпрокурор не расследует вмешательство Киева в выборы

25.07.17 161
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина саботировала его избирательную кампанию. Об этом он написал в Twitter.

По его мнению, действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его соперницы - Хиллари Клинтон.

Американский лидер призвал Генпрокуратуру США расследовать этот случай.

"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа: "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?" - написал он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не утвердил бы кандидатуру Джеффа Сешнса на должность генпрокурора, если бы знал о его самоотводе в надзоре за расследованием возможных связей команды Трампа с Россией.

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