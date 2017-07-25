Трамп обвинил Украину в попытке сорвать его предвыборную кампанию

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Украина саботировала его избирательную кампанию. Об этом он написал в Twitter.
По его мнению, действия Украины были направлены на продвижение кандидатуры его соперницы - Хиллари Клинтон.
Американский лидер призвал Генпрокуратуру США расследовать этот случай.
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"Попытки Украины саботировать кампанию Трампа: "потихоньку работали, чтобы продвинуть Клинтон". Где же расследование генерального прокурора?" - написал он.
Ukrainian efforts to sabotage Trump campaign - "quietly working to boost Clinton." So where is the investigation A.G. @seanhannity— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июля 2017 г.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не утвердил бы кандидатуру Джеффа Сешнса на должность генпрокурора, если бы знал о его самоотводе в надзоре за расследованием возможных связей команды Трампа с Россией.