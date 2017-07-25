Тиллерсон не уходит с поста госсекретаря США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон не собирается покидать пост.

Об этом заявила во вторник представитель Госдепа Хизер Нойерт, которую цитируют мировые СМИ.

"Это неправда", - сказала она, комментируя сообщения о том, что госсекретарь США размышляет об уходе в отставку.

"Мы разговаривали с ним, госсекретарь дал четко понять, что намерен остаться в госдепартаменте. Впереди нас ждет много работы", - добавила она.

Напомним, ранее телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что Тиллерсон думает об уходе в отставку в связи с тем, что у него появились разногласия с президентом Дональдом Трампом по ряду важных вопросов.