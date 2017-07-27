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Главная » Мир » Назначен постпред России в ООН вместо Чуркина

Назначен постпред России в ООН вместо Чуркина

Назначен постпред России в ООН вместо Чуркина
Василий Небензя / Фото: ria.ru

Им стал заместитель министра иностранных дел России

27.07.17 52
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Президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем России в ООН заместителя главы МИД РФ Василия Небензю. Об этом сообщает сайт президента России.

"Постоянным представителем России при ООН и представителем России в Совбезе ООН назначен Василий Небензя", – говорится в сообщении.

Василий Небензя работает в системе МИД с 1983 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Владеет английским и испанским языками.

С июня 2013 Небензя занимает пост заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Напомним, прежний постпред РФ в ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Американские СМИ вероятной причиной смерти называли сердечный приступ.

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