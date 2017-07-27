Назначен постпред России в ООН вместо Чуркина

Президент России Владимир Путин назначил новым постоянным представителем России в ООН заместителя главы МИД РФ Василия Небензю. Об этом сообщает сайт президента России.
"Постоянным представителем России при ООН и представителем России в Совбезе ООН назначен Василий Небензя", – говорится в сообщении.
Василий Небензя работает в системе МИД с 1983 года. Он занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом. Владеет английским и испанским языками.
С июня 2013 Небензя занимает пост заместителя министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Напомним, прежний постпред РФ в ООН Виталий Чуркин умер 20 февраля 2017 года в Нью-Йорке за день до своего 65-летия. Американские СМИ вероятной причиной смерти называли сердечный приступ.