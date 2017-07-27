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Главная » Мир » Гейтс уже не самый богатый человек в мире

Гейтс уже не самый богатый человек в мире

Гейтс уже не самый богатый человек в мире
Джеф Безос / Фото: Hyser

Состояние Безоса оценивается в $90,5 млрд, что на $500 млн больше, чем у основателя Microsoft 

27.07.17 32
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Основатель Amazon Джефф Безос обошел в рейтинге миллиардеров создателя Microsoft Билла Гейтса и стал самым богатым человеком в мире.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на данные  Forbes Real Time .

По состоянию на 27 июля состояние Безоса оценивается в $90,5 млрд, что на $500 млн больше, чем у Гейтса.

Достигнуть лидерства Безосу помог рост котировок основанного им интернет-гиганта (сейчас ему принадлежит 17% акций компании) — 27 июля акции Amazon подорожали на 1,6%, увеличив состояние Безоса на $1,4 млрд.

Этого оказалось достаточно, чтобы обойти Гейтса, которого в прошлом году с первого места на пару дней сместил владелец холдинга Inditex Амансио Ортега. 

Отметим, Forbes начало подсчитывать состояния миллиардеров по всему миру в 1987 году. Безос стал седьмым человеком, который стал самым богатым человеком в мире, и третьим американцем, возглавившим глобальный рейтинг Forbes. Помимо Безоса и Гейтса, первую строчку рейтинга занимал глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет.

Безос впервые появился в рейтинге Forbes-400 в 1998 году, через год после того, как Amazon стала публичной. Тогда его состояние оценивалось в $1,6 млрд. В рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes он занял третье место с $72,8 млрд. 

Напомним, рейтинг самых молодых миллиардеров планеты возглавил Цукерберг.

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