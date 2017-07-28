Трамп нарисовал небоскребы на 29 тысяч долларов

Стартовая цена лота составляла всего девять тысяч долларов

Рисунок нынешнего президента США Дональда Трампа, который он сделал в 2005 году, был продан на торгах аукционного дома Nate D. Sanders Auctions за 29 тысяч 184 доллара.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на BuzzFeed News.

На рисунке Трамп изборазил небоскребы Нью-Йорка и Trump Tower. Также на нем присутствует подпись президента США, выполненная маркером золотого цвета.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самым любимым произведением искусства в Великобритании признана работа Бэнкси

Стартовая цена лота составляла всего девять тысяч долларов.

Имя покупателя не разглашается.

Напомним, Элис Купер обнаружил в кладовке "Маленький электрический стул".