Стела в Донецкой области станет военным арт-объектом: как художники планируют восстановить старые надписи (фото)

По словам художницы Ксении Хараман, она планирует восстановить старые надписи на стеле в Донецкой области с помощью видео и фотографий и сейчас уже собрала более сотни таких документальных свидетельств.

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Во вторник, 23 апреля, стало известно, что художники Донетчины хотят восстановить многочисленные записи военных и волонтеров на стеле, обозначающей въезд в Донецкую область. Их они оставляли, когда направлялись на фронт, отметила в комментарии "Суспільне. Донбасс" местная художница и волонтер Ксения Хараман.

Она предлагает сделать это, не повредив новые записи, которые появились сразу после того, как местные восстановили стелу в желто-голубых цветах, но закрасили предыдущие. Для этого художница предполагает создать своеобразный арт-объект.

Хараман объяснила свою идею о восстановлении старых надписей с помощью видео и фотографий и сейчас уже собрала более сотни таких документальных свидетельств.

Фото: Фото: Суспільне

"Мы сейчас оцифровываем надписи по фотографиям и готовимся к печати наклейки, разрабатываем проект по восстановлению надписей, чтобы сделать его интересным, чтобы к нашей идее приобщалось больше людей", — пояснила художница.

Она подчеркнула, что обычно самостоятельно такой проект воплотить очень сложно. Поэтому в инициативе участвуют волонтеры ОО "Вільна воля". Кроме того, много сообщений художница получила в социальных сетях, где люди делают конкретные предложения и предлагают интересные идеи.

"Интересные люди откликаются, в частности дизайнеры: кто-то предлагает создать сайт, другие — продвижение в сети. Замысел такой: создать что-то вроде стикерпаков, но на прозрачной основе из пластика и большего формата", — рассказала волонтер.

На вопрос о том, за какие средства она собирается это делать, Хараман ответила, что пока она со сторонниками идеи не подсчитывала, однако у них уже есть люди из бизнеса, которые готовы присоединиться к финансированию этого арт-объекта.

"В случае необходимости можем объявить сбор донатов, но думаю, что справимся собственными силами", — подчеркнула художница.

Кроме того, учитывая численность людей, желающих оставить свою надпись на стеле как след в истории, Хараман предполагает, что возможно понадобится сделать еще одну аналогичную стелу, которая будет путешествовать по стране, чтобы все, кто стремился приобщиться, но не смог приехать, имели возможность сделать это на такой инсталляции.

"Кто-то в комьюнити у меня пошутил, что, мол, мы сделаем еще одну стелу и поставим ее в центре Киева. Так, скорее всего, и будет. Это будет арт-объект, который будет хранить память о людях, которые оставляли там надписи в первые два года войны", — отметила художница.

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