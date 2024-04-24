Стела на Донеччині стане військовим арт-об'єктом: як митці планують відновити старі написи (фото)

За словами мистикині Ксенії Хараман, вона планує відновити старі написи на стелі у Донецькій області за допомогою відео і фотографій і наразі вже зібрала понад сотню таких документальних свідчень.

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У вівторок, 23 квітня, стало відомо, що митці Донеччини хочуть відновити численні записи військових і волонтерів на стелі, що позначає в’їзд у Донецьку область. Їх вони залишали, коли прямували на фронт, зазначила в коментарі "Суспільне. Донбас" місцева художниця і волонтерка Ксенія Хараман.

Вона пропонує зробити це, не пошкодивши нові записи, які з’явилися відразу після того, як місцеві поновили стелу у жовто-блакитних кольорах, але зафарбували попередні. Для цього мистикиня передбачає створити своєрідний арт-об’єкт.

Хараман пояснила свою ідею про відновлення старих написів за допомогою відео і фотографій і наразі вже зібрала понад сотню таких документальних свідчень.

Фото: Фото: Суспільне

"Ми зараз оцифровуємо написи по фотографіях та готуємося до друку наліпки, розробляємо проєкт з відновлення написів, щоб зробити його цікавим, аби до нашої ідеї долучалося більше людей", — пояснила художниця.

Вона підкреслила, що звичайно самостійно такий проєкт втілити дуже складно. Тож в ініціативі беруть участь волонтери ГО "Вільна доля". Крім того, багато дописів художниця має у соціальних мережах, де люди наводять конкретні пропозиції і цікаві ідеї.

"Цікаві люди відгукуються, зокрема дизайнери: хтось пропонує створити сайт, інші — просування у мережі. Задум такий: створити щось на кшталт стікерпаків, але на прозорій основі з пластику і більшого формату", — розповіла волонтерка.

На запитання про те, за які кошти вона збирається це робити, Хараман відповіла, що наразі вона з прихильниками ідеї не підраховувала, проте у них вже є люди з бізнесу, які готові долучитися до фінансування цього арт-об’єкта.

"У разі потреби можемо оголосити збір донатів, але думаю, що впораємося власними силами", — підкреслила художниця.

Крім того, зважаючи на чисельність людей, які бажають залишити свій напис на стелі як слід в історії, Хараман припускає, що можливо знадобиться зробити ще одну аналогічну стелу, яка мандруватиме країною, аби всі, хто прагнув долучитися, але не зміг приїхати, мали змогу зробити це на такій інсталяції.

"Хтось в ком'юніті в мене пожартував, що, мовляв, ми зробимо ще одну стелу і поставимо її в центрі Києва. Так, ймовірніше, і буде. Це буде арт-об'єкт, що зберігатиме пам'ять про людей, які лишали там написи в перші два роки війни", — зазначила художниця.

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