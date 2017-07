Продюсер Майкла Джексона отсудил 9,5 млн долларов у наследников певца

Суд в Лос-Анджелесе постановил, что наследники поп-певца Майкла Джексона должны выплатить его продюсеру Куинси Джонсу 9,4 миллиона долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Джонс претендовал на роялти с альбомов Майкла Джексона Off the Wall, Thriller и Bad, продюсированием которых занимался. Кроме того, он потребовал отчисления с саундтрека к фильму о музыканте This Is It.

Помимо этого, в иске говорится, что наследники Майкла Джексона неправомерно изменили аранжировки отдельных треков, чтобы лишить продюсера положенных ему процентов.

Интересно, что Джонс претендовал на 30 миллионов долларов, в то время, как ответчики настаивали на сумме не более 392 тысяч долларов.

