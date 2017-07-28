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Главная » Мир » Продюсер Майкла Джексона отсудил 9,5 млн долларов у наследников певца

Продюсер Майкла Джексона отсудил 9,5 млн долларов у наследников певца

Продюсер Майкла Джексона отсудил 9,5 млн долларов у наследников певца
Фото из открытых источников

Джонс претендовал на 30 миллионов, а ответчики настаивали на сумме не более 392 тысяч долларов

28.07.17 107
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Суд в Лос-Анджелесе постановил, что наследники поп-певца Майкла Джексона должны выплатить его продюсеру Куинси Джонсу 9,4 миллиона долларов.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на The Guardian.

Джонс претендовал на роялти с альбомов Майкла Джексона Off the Wall, Thriller и Bad, продюсированием которых занимался. Кроме того, он потребовал отчисления с саундтрека к фильму о музыканте This Is It.

Помимо этого, в иске говорится, что наследники Майкла Джексона неправомерно изменили аранжировки отдельных треков, чтобы лишить продюсера положенных ему процентов.

Интересно, что Джонс претендовал на 30 миллионов долларов, в то время, как ответчики настаивали на сумме не более 392 тысяч долларов.

Напомним, начались съемки фильма о Викторе Цое

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