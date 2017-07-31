Дамаск грозит Анкаре ответными мерами на ввод войск в курдский кантон

Турецкие войска вошли в курдский самоуправляемый кантон Кобани на севере Сирии.
Как сообщают мировые СМИ, военные Турции разместили свои силы в районе деревень Бобене и Сифтеке.
В свою очередь "Силы народной самообороны" предупредили о готовящемся ответе в том случае, если Турция не покинет территорию кантона.
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Пока официального подтверждения данной информации со стороны Турции не последовало.
Напомним, в Сирии погиб журналист российского телеканала.