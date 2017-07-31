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Главная » Мир » Дамаск грозит Анкаре ответными мерами на ввод войск в курдский кантон

Дамаск грозит Анкаре ответными мерами на ввод войск в курдский кантон

Дамаск грозит Анкаре ответными мерами на ввод войск в курдский кантон
Иллюстративное фото

Пока официального подтверждения данной информации со стороны Турции не последовало

31.07.17 138
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Турецкие войска вошли в курдский самоуправляемый кантон Кобани на севере Сирии.

Как сообщают мировые СМИ, военные Турции разместили свои силы в районе деревень Бобене и Сифтеке.

В свою очередь "Силы народной самообороны" предупредили о готовящемся ответе в том случае, если Турция не покинет территорию кантона.

Пока официального подтверждения данной информации со стороны Турции не последовало.

Напомним, в Сирии погиб журналист российского телеканала.

 

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