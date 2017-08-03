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Green Card в США могут отменить

Green Card в США могут отменить
Фото из открытых источников

Трамп назвал свой законопроект "одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека"

03.08.17 262
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Президент США Дональд Трамп презентовал законопроект, предполагающий отказ от лотереи Green Card.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп назвал данный законопроект "одной из самых больших реформ иммиграционной системы за полвека". 

Трамп напомнил, что в рамках лотереи Green Card в США приезжало большое количество людей с низкой квалификацией, которые в результате получали в стране низкие зарплаты. По его словам, такая политика оказывала серьезное давление на американских рабочих и налогоплательщиков.

Законопроект призван заменить прежний порядок и ввести новую систему, основанную на баллах. Так, больше шансов получить вид на жительство будут иметь мигранты, которые владеют английским языком, могут финансово обеспечить себя и свою семью, а также обладают навыками, которые будут способствовать развитию экономики США.

По словам Трампа, такие изменения должны защитить американцев, которые станут получать большую зарплату за счет сокращения потока низкоквалифицированной рабочей силы.

Напомним, все больше британцев хотят стать гражданами Франции.

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