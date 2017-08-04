Алеппо может быть восстановлен, - ЮНЕСКО

Об этом заявил представитель ЮНЕСКО в Алеппо Мазен Самман, сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Наш замысел состоит в том, чтобы возродить старый город точно таким, каким он был до войны, с теми же камнями, где это возможно", - сказал он.

По его словам, ЮНЕСКО располагает старыми планами средневековых мечетей Старого города, рынков, бань и цитаделей. Он отметил, что наличие таких документов позволит обеспечить точную реконструкцию старого города.

При этом, в агентстве подчеркнули, что восстановление Старого города Алеппо необходимо президенту Сирии Башару Асаду "как символ его власти, так и из-за экономической важности города".

Напомним, ЮНЕСКО создаст фонд защиты объектов культурного наследия в зоне военных конфликтов.