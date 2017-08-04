Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Фото, инфографика В Луганской области построили 134-метровую телебашню
<span class="label red">Фото, инфографика</span> В Луганской области построили 134-метровую телебашню
Фото: Digital.Report

Фото, инфографика В Луганской области построили 134-метровую телебашню

Заработать она должна до конца месяца

04.08.17 36
100

В Бахмутовке Новоайдарского района (Луганская область) завершили строительство новой 134-метровой телебашни. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

Строительные работы заняли месяц.

"Это третья вышка, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской). Итак, уже есть по одной новой вышке в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. При этом развитие телекоммуникационной инфраструктуры будет продолжаться. Следующим шагом в Бахмутовке станет монтаж телерадиопередающего оборудования, которое обеспечит вещание украинских телеканалов и радиостанций вплотную к линии разграничения, в том числе - в Счастье", - написал он.

Вещание должно начаться до конца августа. Нацсовет на прошлой неделе предоставил разрешение провайдеру цифрового телевидения "Зеонбуд" на организацию временного вещания. Планируется запуск программ Общественного вещания, ряда общенациональных телеканалов, Армии ФМ и других вещателей.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
В Донбассе обстреляли патруль ОБСЕС начала года в зоне АТО ранены 282 мирных жителя, – ХагВ зоне АТО нашли 144 тысячи бутылок алкоголя

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Эффект Зимбардо. Как американский профессор в человеческой природе разбирался 3565
  2. В Европу на фаэтоне. Как украинцы путешествовали за границу в начале XX века 3597
  3. Мосты и подмостки. Лидия Данильчук о готическом Ричарде, миссис Флэк и "Театрі у кошику" 953
  4. Объятия удава. Вашингтон начинает планомерную охоту на членов путинского кооператива 23274
  5. Чужой. Почему для Саакашвили все закончилось словом из шести букв 6067
  6. Крым вернётся в четверг. Не позволяйте себе думать, что вы одни 26168
  7. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 34026
  1. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 2061 / 7362
  2. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 1840 / 34026
  3. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 1834 / 2121
  4. Польская авиакомпания запустила новый рейс из Львова 1723 / 1950
  5. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 1614 / 1844
  6. Смена поколений. Зачем Украине новый стандарт связи 4G и когда его ждать 1395 / 1644
  7. СМИ: Албанский премьер не попал на фотографию с Пенсом из-за белых кроссовок 1395 / 1646
  1. Образ "бессильной Европы" на руку Путину, — Томас Венцлова 23 / 1844
  2. Медицина катастрофы. Почему медицинские вузы похожи на полицейскую академию 23 / 7362
  3. Враги так враги. Почему история с укрощением Кремля теперь точно надолго 14 / 2121
  4. Затока не наша. Как выглядели курорты под Одессой в 1930-х годах 14 / 34026
  5. Верховной Раде предлагают наказывать тюрьмой россиян за незаконное пересечение границы с Украиной 9 / 658
  6. Польская авиакомпания запустила новый рейс из Львова 9 / 1950
  7. Выйти из эпизода. Лия Ахеджакова о том, что никогда никому не надо давать советов 8 / 5062
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.