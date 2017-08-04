В Бахмутовке Новоайдарского района (Луганская область) завершили строительство новой 134-метровой телебашни. Об этом сообщил член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский в Facebook.

Строительные работы заняли месяц.

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"Это третья вышка, которая была построена в течение двух последних лет (после Краматорской и Чонгарской). Итак, уже есть по одной новой вышке в Херсонской, Донецкой и Луганской областях. При этом развитие телекоммуникационной инфраструктуры будет продолжаться. Следующим шагом в Бахмутовке станет монтаж телерадиопередающего оборудования, которое обеспечит вещание украинских телеканалов и радиостанций вплотную к линии разграничения, в том числе - в Счастье", - написал он.

Вещание должно начаться до конца августа. Нацсовет на прошлой неделе предоставил разрешение провайдеру цифрового телевидения "Зеонбуд" на организацию временного вещания. Планируется запуск программ Общественного вещания, ряда общенациональных телеканалов, Армии ФМ и других вещателей.